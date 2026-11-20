Casertana-Salernitana 2-2, Degli Esposti: "Finale intenso, gol di Villa dubbio" Il ds dei falchetti: "Questo punto vale tanto, abbiamo dato un'ottima risposta contro una big"

“Il finale è stato concitato. Il gol di Villa è su posizione dubbia. Eppure abbiamo avuto la forza di rimontare”. Alessandro Degli Esposti, ds della Casertana, commenta Casertana-Salernitana 2-2: “Abbiamo dato una risposta ottima dopo la brutta prova di Cosenza. Abbiamo fatto bene nel primo, poi sotto nel punteggio abbiamo avuto la forza di rimontare nonostante il valore dell’avversario. E’ un punto che ci lascia l’amaro in bocca per come si può leggere la partita, poi vai sotto per autogol. Ma alla fine abbiamo giocato su ritmi importanti, in una partita vera, in cui abbiamo trovato un moderato ottimismo.

Stellone? Al di là dei risultati, penso che la squadra stia facendo un percorso importante. Siamo troppo altalenanti, dobbiamo cercare di avere una continuità tra rendimento interno ed esterno”.