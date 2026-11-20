Casertana-Salernitana 2-2, Stellone: "Quello di Villa è un non gol" Le parole del tecnico: "Non ci siamo disuniti nonostante l'errore arbitrale"

Roberto Stellone alza la voce e protesta per il gol del momentaneo 1-2 di Villa cancellato dal pari di Vezzoni. Casertana-Salernitana 2-2 è un risultato pesante per il tecnico soprattutto per la rimonta finale: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ci siamo andati vicino col palo. Poi siamo andati sotto in un’occasione dove abbiamo dormicchiato. Non ci gira bene ma col carattere l’abbiamo ripresa. Abbiamo sbandato nel secondo tempo nei primi 5’ ma poi abbiamo corretto il tiro e l’abbiamo rimessa in piedi. Poi meritavamo di vincerla più noi. Ma quello di Villa, che è un non-gol, poteva determinare. Ci sono le camere per valutare che non ci fosse il gol. Invece non ci siamo disuniti, abbiamo pareggiato e nel finale potevamo pure vincerla. E’ stato un pari in una sfida tra due squadre che non stanno rendendo al massimo.

Campionato? C’è il Potenza che fa un campionato a parte, poi la classifica è cortissima. Noi dobbiamo lavorare e migliorarci, poi con un filotto si può saltare un sacco di posizione".