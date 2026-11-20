Casertana-Salernitana 2-2, Di Bari: "E' mancata 'cazzimma' nel finale" Il tecnico: "Dispiaciuto per il pari, dobbiamo migliorare nella gestione del pallone"

Il rammarico è tanto. Vito Di Bari si tiene il pari in Casertana-Salernitana 2-2 eppure analizza gli aspetti da migliorare: “Sapevamo che il campo fosse difficile. Siamo andati avanti in un momento non facile. Siamo andati due volte avanti e l’episodio del 2-2. Però ho visto una squadra, che lotta, che ha grinta. Dispiace per il pari ma ci sono tanti aspetti da sottolineare. Siamo rimasti compatti, in una bolgia, con la differenza del sintetico. Non mi è piaciuta la gestione del pallone, ci liberiamo troppo presto perché con tranquillità possiamo far male. Inizio a vedere la mia squadra che ha fame, ha voglia e lotta.

Prove individuali? Davanti stiamo facendo scelte diverse. Abbiamo bisogno di velocità e riusciamo a far male. Lescano è entrato bene, sul gol del 2-1 ci sono meriti. Sono tutti positivi, è normale che ci sono calciatori che vogliono giocare di più ma in C serve correre, quello è un vantaggio.

Classifica? Questo è un grande rimpianto, siamo tutti lì. Ora non serve guardarla, stiamo dando tutto, dobbiamo migliorare in cazzimma. Il dispiacere è nell’occasione del 2-2, nella gestione del pallone”.