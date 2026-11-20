Casertana-Salernitana 2-2, Villa: "Per i granata giocherei anche in porta" Il capitano: "Pari e rimpianti, vogliamo far pace con i tifosi: giocare con 30mila tifosi..."

Un gol amaro. Luca Villa sognava un gol decisivo. Casertana-Salernitana 2-2 lascia rimpianti nell'esterno: "C’è rammarico. Siamo stati bravi dopo il loro pareggio a riportarci avanti. Si è vista una bella Salernitana che ha attaccato, ha spinto. Dopo il loro pari ci eravamo riportati avanti e sognavamo una vittoria pesante. E’ un peccato perché per quello che si è visto in campo meritavamo di vincere ed invece portiamo a casa solo un punto.

"Di Bari ci ha chiesto intensità ed umiltà"

Ci siamo detti in settimana che serviva dare tutto, con umiltà, senza sottovalutare nessuno. Sappiamo che avevamo di fronte una big. Si è percepita la compattezza, la coesione. Abbiamo superato le difficoltà, poi dopo il 2-1 serviva essere ancora più bravi. C’è amarezza ma allo stesso tempo c’è unione e coesione. Di Bari ci ha dato grande intensità ed umiltà.

Sulla posizione

Ho dato grande disponibilità al mister sin dal primo allenamento. Sappiamo che ama variare l’assetto di gioco. Col Catania mi sono sacrificato per marcare Lunetta e l’ho fatto senza problemi. Anche oggi, la Casertana raddoppiava molto dalla mia parte. Non so il mio qual è il mio ruolo perché qui a Salerno ho fatto tutto, giocherei anche in porta per la Salernitana.

Il messaggio ai tifosi

Giocare a Salerno piace a tutti ma non è una piazza come le altre. Nei momenti di difficoltà serve riconquistare la gente, noi vogliamo dare il massimo in campo per riportare più tifosi allo stadio. Giocare davanti a 30mila persone è stata l’emozione più grande della mia carriera e che stiamo trasmettendo ai nuovi. Vogliamo ricongiungerci alla nostra gente”.