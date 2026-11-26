Scoperto e sequestrato un laboratorio abusivo di prodotti alimentari I controlli del Nos della Polizia municipale: sanzionato il titolare

Gravi carenze igienico-sanitarie e assenza dei necessari requisiti amministrativi: chiuso a Salerno un laboratorio abusivo destinato alla preparazione di prodotti alimentari. L'intervento è stato effettuato dal Nucleo Operativo Sicurezza (NOS) della Polizia Municipale, congiuntamente al personale dell'Asl UOPC, nell'ambito dei controlli a tutela della salute pubblica e dei consumatori.

Nel corso dell'ispezione è emerso che l'attività era priva dei necessari requisiti amministrativi e della prescritta iscrizione alla Camera di Commercio. Accertate inoltre gravi carenze igienico-sanitarie, tali da compromettere la sicurezza degli alimenti.

Al titolare sono state contestate le violazioni amministrative di competenza della Polizia Municipale. Il personale dell'Asl UOPC ha disposto la sospensione immediata dell'attività, con diffida alla prosecuzione e distruzione degli alimenti ritenuti non idonei.