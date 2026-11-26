Salernitana, un dubbio di formazione verso Monopoli: Di Bari torna a parlare Antivigilia della sfida con i pugliesi, il tecnico granata fa i conti con l'abbondanza

Penultimo allenamento settimanale per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. I granata hanno continuato la marcia d'avvicinamento alla sfida di sabato con il Monopoli nel chiuso del quartier generale di Pontecagnano Faiano. Questa mattina gli uomini guidati da mister Vito Di Bari hanno svolto una fase di attivazione tecnica seguita da un focus sulla tattica. Di Bari fa i conti con un dubbio per reparto: in difesa è battaglia fra Pieraccini e Capuano per far coppia con Heinz. In mezzo al campo, Tascone insidia De Boer, con Gyabuua che appare in vantaggio. In attacco, in caso di 4-2-3-1, Lescano e La Gumina sognano di scippare la maglia da titolare a D'Ursi. Terapie per Daniele Celiento e Malik Djibril, entrambi fuori dai giochi in questo finale di 2026.

Intanto, si rinnova l'appuntamento con la stampa nel prepartita: Vito Di Bari domani parlerà in conferenza stampa e presenterà la partita di sabato contro il Monopoli. L’incontro in sala stampa è fissato per le 11:30. Alle ore 14.30 invece la seduta di rifinitura.