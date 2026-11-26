Malagò annuncia: "Dobbiamo scegliere gli stadi per Euro2032, c'è poco tempo" Il commissario della Figc fa il punto della situazione

Il commissario della Figc Giovanni Malagò, fa il punto della situazione in merito alla situazione degli stadi italiani per Euro2032: "Abodi mi ha suggerito e consigliato di organizzare un incontro a cui ieri hanno partecipato Sessa e Uva, io ero in presenza al ministero e abbiamo fatto il punto sugli stadi". Le parole del commissario arrivano a margine di un evento al Salone d'onore del CONI. "Ho inoltre condiviso una buona idea del ministro, ovvero quella di fare il punto della situazione con periodicità scandita perché abbiamo davanti poco tempo prima di declinare la famosa cinquina per gli europei", ha aggiunto Malagò. Salerno dunque resta in attesa seppur la deadline sia sempre più vicina.