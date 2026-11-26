Ex Salernitana, Capomaggio: "Scelsi di partire perché dietro nelle gerarchie" Il mediano racconta: "Salerno è stata una grande opportunità. In estate ho scelto un'altra strada"

Una lunga intervista. Galo Capomaggio si è preso lo Spezia con fisicità e personalità. Out per infortunio, il mediano si è concesso a "Il Secolo XIX", in un'intervista in cui racconta anche il suo addio alla Salernitana. "Cerignola è stata la piazza nella quale ho giocato più a lungo e dove sono riuscito a rendere meglio. Sono stati tre anni fondamentali, che mi hanno permesso di conoscere e interpretare il calcio italiano. Quando si è presentata l’opportunità della Salernitana mi sentivo pronto, ma un infortunio rimediato alla fine della stagione ha complicato tutto. Successivamente, durante l’estate, ho parlato con il direttore sportivo Faggiano e, considerando anche la permanenza di Cosmi, avevo intuito che avrei potuto partire indietro nelle gerarchie. La proposta di Angelozzi e il fatto che mio fratello Thiago conoscesse già Turati e il suo staff mi hanno convinto ad accettare la strada dello Spezia".