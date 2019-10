Premio Nazionale Mediterraneo, parata di stelle a Salerno Protagonisti del mondo dello spettacolo e della tv per l'evento organizzato dalla Cidec

Parata di stelle a Salerno per il “Premio Nazionale Mediterraneo”. L’iniziativa, organizzata dalla Cidec provinciale di Salerno, è andata in scena oggi nel salone “Genovesi” della Camera di Commercio in via Roma. Un’intera giornata dedicata ai protagonisti dello spettacolo e del mondo della televisione che hanno fatto tappa nella città d’Arechi. La kermesse si è aperta questa mattina con il convegno “Come orientare e intercettare i nuovi flussi turistici”. Dal premio Mediterraneo alla relazione fra cinema-fiction e turismo. Un dibattito riservato agli studenti e che ha visto protagonisti i giornalisti Rai, Paolo Di Giannantonio (Tg1) e Manuela Moreno (Tg2), l’attore Ernesto Mahieux e il regista Carlo Luglio.

In serata, invece, si è tenuta la consegna del “Premio Nazionale Mediterraneo 2019”. I riconoscimenti sono andati agli attori Paolo Briguglia, Benedetta Cimatti, Mimmo Esposito, Giuseppe De Rosa e Gianfranco Gallo, al regista Carlo Luglio, alla lookmaker Francesca Ragone e alla cantante Carly Paoli. Alla giornalista del Tg2 Manuela Moreno è andato il premio speciale “Maria Grazia Capulli”, mentre a Bruno Morelli – fondatore con il fratello Paolo del gruppo “Gli alunni del Sole” – il premio alla carriera.