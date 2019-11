VIDEO| Tornano le domeniche gratis al museo De Luca: "Valorizzare le nostre bellezze consentendo a chiunque di conoscere la cultura del Paese"

Gratis al museo la prima domenica di ogni mese, dal prossimo 1 dicembre riparte l’iniziativa “Domenica al museo”, introdotta nel 2014 e riproposta al Ministro Dario Franceschini.

“Si tratta di un’iniziativa estremamente importante che vuole valorizzare al massimo le nostre straordinarie bellezze architettoniche, artistiche ed archeologiche, consentendo a chiunque ne abbia voglia, a prescindere dalle possibilità economiche, di venire a contatto, conoscere e approfondire la storia e la cultura del nostro meraviglioso Paese” dichiara l’Onorevole Piero de Luca, che aggiunge: “A scanso di equivoci generati nelle ultime ore, come emerge dai chiarimenti forniti dal Ministero stesso a seguito di una nostra sollecitazione, precisiamo che tutti i siti delle regioni italiane sono aperte al pubblico la prima domenica di ogni mese, sia quelle a pagamento che quelli gratuiti.” La precisazione arriva dopo l’erronea diffusione della notizia secondo cui alcuni siti di interesse storico e culturale della Provincia di Salerno non avessero aderito all’iniziativa.



“In particolare, saranno tanti i siti in Campania: dal museo di Capodimonte, alla Reggia di Caserta, passando per gli scavi di Pompei Ercolano e l’area archeologica di Paestum” Come si evince dal video messaggio dell’Onorevole De Luca che arriva dopo i chiarimenti del Ministero, tutti i siti statali sono interessati a prender parte a “Domenica al museo” e ogni museo e parco archeologico della Provincia sarà aperto così come riportato nell’elenco redatto sul sito del Mibact.