L'esperienza di vivere l'arte: al via la mostra di Van Gogh Le opere del pittore olandese a Salerno: "Ingresso gratuito la prima domenica del mese

Taglio del nastro ieri sera al Complesso Monumentale di Santa Sofia in piazza Abate Conforti per l'attesa Mostra Immersiva di Van Gogh. Alla cerimonia inaugurale erano presenti il sindaco Vincenzo Napoli, l'assessore al commercio Dario Loffredo, l'assessore alla cultura Antonia Willburger, l'onorevole Piero De Luca e il promotore della mostra Bruno Tabacchini.

L'arte di Van Gogh arriva a Salerno per coinvolgere lo spettatore a 360°, vivendo la straordinaria esperienza di immergersi nei quadri più famosi dell'artista.

La chiesa dell'Addolorata ospiterà l'esperienza artistica che unisce il piacere della scoperta della vita di Van Gogh all'immersione totale nel cuore pulsante della sua arte fino al 23 febbraio 2020.L'iniziativa è stata prodotta e organizzata da Alta Classe Project e promossa dalla ProCulTur, con il patrocinio del Comune di Salerno.

Dopo aver fatto tappa in grandi città come Milano, Torino, Roma e Napoli l'arte del pittore olandese si ferma a Salerno per illuminare di colori nuovi, ritratti e scenari toccanti l'affascinante cornice di Santa Sofia per attrarre un vasto pubblico, da appassionati d'arte a giovani studenti.

La mostra Immersiva è qualcosa di diverso: il quadro interagisce con l'osservatore , lo invita a d entrare dentro l'opera, un modo nuovo di conoscere e vivere l'arte. Si cammina all'interno dei suoi quadri grazie ad un innovativo sistema di proiezioni 3D mapping. In questo modo le opere prenderanno vita, ogni superficie diventa arte dal pavimento alle pareti, il soffitto e le colonne si coloreranno dal blu della notte stellata al giallo vivo dei famosi girasoli.

La mostra coinvolgerà non solo la vista, ma anche l’udito, con una colonna sonora che accompagnerà il visitatore nel suo percorso, esaltando ancora di più l’emotività del viaggio.

“L’offerta culturale di Luci d’Artista si arricchisce con “Van Gogh - La mostra immersiva”, visitabile da oggi presso la Chiesa dell’Addolorata – ha detto il primo cittadino Vincenzo Napoli - Van Gogh è un’icona dell’arte moderna. Poter godere della sua arte con le tecnologie più recenti è un’occasione importante dal punto di vista pedagogico e della fruizione critica. Poter osservare le opere da vicino con il supporto della realtà aumentata è un’esperienza coinvolgente che potrà avvicinare le giovani e giovanissime generazioni all’arte".

La proposta a sorpresa del deputato Pd Piero De Luca: "Aderiamo all’iniziativa nazionale, rendendo gratuita la fruizione di questo evento ogni prima domenica del mese. Salerno non ha gli Uffizi, ma può essere una città all’avanguardia dal punto di vista artistico grazie alle nuove tecnologie".

L’“esperienza” sarà divisa in tre parti emozionali: nella prima c'è la presentazione dell'artista in cui il pubblico viene introdotto alla scoperta della sua pittura , dagli studi fino alle opere più importanti. Nella seconda fase si passa all'immersione completa: le luci si spengono e si illuminano i dipinti. Il visitatore si trova nel periodo culmine della carriera di Van Gogh, si esalta la luce, l'atmosfera musicale e le sale prendono vita. Nell'ultima parte, invece, si passa ai momenti bui del pittore olandese. Un'atmosfera più scura e torbida cala sul visitatore per mettere in evidenza il temperamento ritirato e taciturno che l'artista ha cercato di soffocare nelle opere precedenti. Mentre il pittore affonda nella follia e nell’alcol dà vita ad alcune delle sue opere più apprezzate, come “La Notte Stellata”. Vengono introdotte nel visual mapping numerose illusioni ottiche, a rappresentare gli sbalzi emotivi dell’artista, mentre i suoni ricordano quelli di un ospedale psichiatrico.

ORARI e DETTAGLI SULLA MOSTRA:

dal lunedì al venerdì 9:00-14:00/16:00-20:00; sabato 9:00 – 23:00; domenica e festivi 9:00-20:00

Biglietto Intero € 13,00 - comprensivo di prevendita al botteghino del sito

Ridotto over 65 e bambini 6-12 anni € 10,00 – comprensivo di prevendita al botteghino del sito

Family 2 adulti + 1 Bambino 6-12 anni € 28,00 – comprensivo di prevendita al botteghino del sito

Family 2 adulti + 1 Bambino fino a 6 anni € 26,00 – comprensivo di prevendita al botteghino del sito

Family solo per familiari - i bambini al di sotto dei 6 anni non pagano

Gruppi 25pax €10,00a persona - comprensivodi prevendita al botteghino del sito

Ridotto diversamente abili € 10,00-comprensivo di prevendita al botteghino del sito

Non sono previsti costi aggiuntivi per l’eventuale utilizzo dei visori 3D.

L’ultimo ingresso sarà concesso un’ora prima dell’orario di chiusura della mostra.