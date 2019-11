Cultura a Salerno: al via le visite guidate al Teatro Verdi L'assessore alla cultura Willburger: "Saranno coinvolti tutti i quartieri, non solo il centro"

Numerose le attività culturali proposte quest'anno dall'amministrazione comunale che mette in campo un cartellone variegato per coinvolgere grandi e piccini. Ad annunciarlo è stata l'assessore alla cultura del comune di Salerno, Antonia Willburger: “L'offerta culturale è garantita, cerchiamo di combinare le varie proposte delle associazioni che sono tante e cerchiamo di coordinarle insieme dandogli un valore storico e culturale. Per esempio a un concerto di musica classica abbiniamo la visita guidata cosi come durante la presentazione di un libro abbiniamo la visita guidata”.

Al via anche le visiste guidate gratuite all'interno del Teatro Verdi di Salerno, un appuntamento impredibili dedicato non solo agli studenti ma anche alle famiglie che vogliono approfondire l'interesse per il Massimo cittadino.

“Iniziano da oggi le visite guidate al Teatro Verdi alle ore 17.30 – ha spiegato la Willburger - appuntamenti poi il 3, 11 e 18 dicembre. Non solo musica classica nelle varie chiese disseminate nel centro, ma saranno coinvolti anche i quartieri di Mercatello e Pastena. Ci sono gli spettacoli dedicati ai bambini, alla danza, alle favole per i più piccoli e chiaramente i cori natalizi sul corso cittadino. L'importanza è quella di assemblare e di non accavalcare le varie iniziative, come se ci fosse una piccola regia che coordina tutto”.