Salerno Letteratura Ragazzi: si presenta "Hated" E' il nuovo libro della scrittrice salernitana Angelica Elisa Moranelli

Mercoledì 11 dicembre, alle 18:30, presso la Chiesa di Sant’Apollonia (Via San Benedetto – Salerno) si presenta Hated, il nuovo libro di Angelica Elisa Moranelli. L’autrice dialoga con: Serena Venditto. La presentazione è inserita nel calendario del festival Salerno Letteratura Ragazzi.

Il libro di Angelica Elisa Moranelli, che vive a Salerno ed è editor freelance, è un fantasy “in cui l'amore è un atto di ribellione”.Un demone del vento e una ragazza destinata a diventare una Cacciatrice s’innamorano, nonostante i pregiudizi. Alla ricerca di un luogo dove poter vivere in pace, i due vagano in un mondo preda dell’odio fra le loro razze: dovranno affrontare i tranelli e le crudeltà di esseri senza scrupoli, dovranno scegliere se credere nell'istinto che li conduce l’uno verso l’altro o nella ragione, che sembrerebbe volerli allontanare. Isy e Veil vivono un amore assoluto, potente, puro e passionale, messo a dura prova da un mondo cupo, sterile, in cui i sentimenti sono una zavorra di cui liberarsi al più presto, per poter sopravvivere.

Angelica Elisa Moranelli ha pubblicato una saga fantasy in cinque volumi, Armonia di Pietragrigia, e due volumi della serie romantico-umoristica Dafne & l’Amore: Non farti lasciare a Natale e Non farti licenziare a Natale. Col romanzo inedito Judi Ghost e il mistero dell’Isola Senzanome

si è classificata Terza al Premio Battello a Vapore 2017.