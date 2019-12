Salerno, tutto pronto per Incontri d'Artista di Dino Ventura L'artista pugliese pronto ad esporre le sue opere d'arte al Via Porto Bistrot

Venerdì 20 dicembre, presso il ristorante Via Porto Bistrot di via Porto 5/7 a Salerno, si darà inizio alla rassegna artistica "Incontri d’artista: art all ways", in collaborazione con la Galleria d’arte Perrotta. In occasione dell’evento inaugurale saranno in mostra le opere dell’autore Dino Ventura, artista di origini pugliesi. Dino Ventura nasce artisticamente nel 1975, seguendo fin da subito l’astrattismo e le sue suggestive derivazioni. Oggi la sua arte esprime la continua ricerca di nuove espressioni comunicative ed emozionali ed i suoi accostamenti di materiali poveri e preziosi sviluppano interessanti veicoli comunicativi, materializzando intimi pensieri e riflessioni tratte dal vissuto quotidiano.

Le due attività salernitane hanno deciso di fondere in una serie di eventi l’alta cucina e l’arte contemporanea. Un omaggio quindi alla creatività in diverse forme e misure, durante il quale si avrà modo di gustare l’ambiziosa quanto sperimentale cucina del rinomato chef Gustavo Milione e nello stesso tempo godersi parte dell’accurata selezione di opere della Galleria d’arte Perrotta, il nuovo e lungimirante progetto imprenditoriale e culturale dei fratelli Enrico e Maurizio Perrotta.

Il Via Porto Bistrot è il luogo ideale per ospitare l’arte e diffondere diverse impressioni culturali. Concluso il vernissage, sarà possibile fermarsi a cena per farsi persuadere ed affascinare dal talento e dalla creatività dello chef Gustavo Milione. Prelibatezze in cui innovazione e tradizione si fondono perfettamente grazie anche alla costante ricerca di equilibrio tra elementi contrastanti.