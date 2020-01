Teatro Verdi, che spettacolo il concerto di capodanno Salerno: tutto esaurito, applausi e debutto con l'inno di Mameli

Applausi scroscianti, e la certezza di aver assistito ad uno spettacolo straordinario. E' stato un grande successo il concerto di capodanno promosso al teatro "Giuseppe Verdi" di Salerno. Tutto esaurito negli spettacoli in programma oggi, e un appuntamento che è diventato irrinunciabile nel capodanno salernitano.

La città di Arechi ha ospitato, come di consueto, il concerto del primo giorno dell'anno dell'orchestra filarmonica. Esibizione aperta dalle note dell'inno di Mameli, risuonato in tutta la sua maestosità prima del concerto vero e proprio.

Tra il pubblico non sono mancati volti noti delle istituzioni locali, e anche tanta gente comune che non ha voluto mancare ad uno degli eventi culturali più importanti dell'anno. E il segretario artistico Antonio Marzullo ha colto anche l'occasione per ricordare che - come ormai da consolidata tradizione - anche quella dei prossimi mesi sarà una stagione lirica e concertistica di altissimo livello, che conferma l'ormai consolidata qualità raggiunta dal "massimo" cittadino salernitano.