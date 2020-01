La musica a San Benedetto prosegue con Costantino Catena Il concerto in programma il prossimo venerdì 10 gennaio

Venerdì 10 gennaio 2020 alle ore 19.30 nella Chiesa di San Benedetto nuovo concerto della rassegna Grande Musica a San Benedetto, che vede la Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli, il Comune di Salerno, l’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno, la Yamaha Music Europe e la Santarpino pianoforti unite nella realizzazione una stagione di 6 concerti di musica da camera. Protagonista di questo terzo appuntamento sarà il pianista Costantino Catena.

Il volume di Luca Ciammarughi edito da Zecchini intitolato “Da Benedetti Michelangeli alla Argherich. Trent’anni con i grandi pianisti” , nomina Costantino Catena nel paragrafo “Virtuosismo ed extravaganza” riconoscendogli la dote di unire “al cesello virtuosistico un cantabile di assoluta bellezza sonora.” Sono queste doti, quindi che possiamo aspettarci di ascoltare nel programma della serata, che apre con la celeberrima Sonata “al chiaro di luna” di Beethoven e chiude con la virtuosistica parafrasi di Norma di Liszt, passando per il Carnevale di Vienna di Schumann.

Costantino Catena ha iniziato giovanissimo lo studio del pianoforte e nel 2016 è stato ufficialmente designato “Yamaha Artist”; ha un’intensa attività discografica, principalmente con l’etichetta giapponese Camerata Tokyo, ed un suo CD con il è stato premiato con 5 stelle dalla rivista discografica Musica. Laureato sia in Filosofia presso l'Università degli Studi di Salerno che in Psicologia presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, ha approfondito in particolare le tematiche concernenti la gestione degli aspetti psicologici e fisiologici durante l'esecuzione musicale.



Il concerto ha durata di circa 1 ora ed è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.