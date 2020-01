Dall'Iran a Salerno: incontro con Don Alejandro Mendoza L'appuntamento con i giovani dell'Istituto Salesiano in via San Domenico Savio

Dall'Iran a Salerno, per un incontro - intervista con i giovani salernitani. E' fissato per il prossimo martedì 14 gennaio l'incontro con Don Alejandro Mendoza, ispettore Salesiano in Medio Oriente, alle 19.30, presso il salone dell’Istituto Salesiano di Salerno, in via San Domenico Savio. L'incontro, porta il nome di “In media res: una testimonianza dal Medio Oriente”.

Si tratta di un incontro aperto a tutta la cittadinanza e si avrà la possibilità di ascoltare il racconto di un'esperienza di respiro internazionale. Il venezuelano don Mendoza, ispettore salesiano in una terra difficile, dove la pace è sempre legata ad equilibri precari, potrà portare la sua personale esperienza nelle terre che vedono una presenza salesiana da antica data.

L’Ispettoria Salesiana del Medio Oriente, infatti, è stata eretta canonicamente nel lontano 1902 e comprende oggi 15 presenze, così distribuite: 5 in Terra Santa, 3 in Egitto, 3 in Siria, 2 in Libano, una in Turchia e una in Iran. Proprio in Iran, i salesiani sono presenti nella capitale Teheran.