Vampa di Sant'Antuono: si rinnova la tradizione a Pastena L'appuntamento al Porticciolo il prossimo venerdì 17 gennaio

"Un nuovo anno è iniziato e siamo pronti ad accoglierlo con tutti i suoi buoni propositi accendendo il fuoco della tradizione, che da 21 edizioni si tramanda sul litorale salernitano riunendo in una sola anima il quartiere, le battaglie sociali, l'amore per la propria terra, la musica, la condivisione, il senso di comunità". Torna la tradizionale Vampa di Sant'Antuono, il 17 gennaio, in onore di S. Antonio Abate, protettore dei campi, degli animali e del fuoco.

Un evento che ogni anno avvicina tanti giovani salernitani, ma non solo. Nei diversi quartieri di Salerno è stata da sempre molto sentita, fino a scomparire quasi del tutto con l'avanzata dei palazzi e il distacco dal mondo rurale, ma la sua valenza simbolica di rigenerazione e, dunque, di rinnovamento sociale, è stata alla base della storica Vampa di Santa Teresa, organizzata dal Laboratorio Diana con il rione Fornelle, trasferitasi poi al Porticciolo ormai da quasi dieci anni.

Come ogni anno, la preparazione della Vampa inizierà nei giorni precedenti con la pulizia della spiaggia e l'accatastamento della legna pulita e proseguirà con la costruzione della Vampa durante la mattinata di venerdì 17 Gennaio, fino a terminare con la sua accensione alle ore 20, con sound system, musica, balli, inframmezzati da interventi sulle lotte ambientali e sociali nella nostra città.