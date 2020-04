Nella nuova serie tv di Sky c'è anche un po' di... Costiera A Cetara le riprese di "Diavoli" con gli attori Borghi e Dempsey

Parte domani, venerdì 17, la nuova serie televisiva “Diavoli”, in onda su Sky, con Alessandro Borghi, Kasia Smutniak e Patrick Dempsey, tra misteri e intrighi finanziari. Tratto dall’omonimo romanzo di Guido Maria Brera, nel super-cast del thriller di produzione internazionale si parla delle vicissitudini che dalla city londinese arrivano in Italia.

Girata tra Londra e Roma, lo scorso anno, la troupe ha fatto tappa in Costiera, a Cetara, per ultimare le riprese di alcune scene salienti che richiamano il borgo di origine del personaggio principale Borghi/Ruggero, ospitandoli per una intera settimana, tra la zona del porto e quella del municipio.