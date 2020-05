La Fondazione Ravello si prepara al "dopo Felicori" Il commissario Bove ha pubblicato la manifestazione d'interessa per il nuovo direttore artistico

Andare avanti per garantire uno dei patrimoni meglio conosciuti a livello internazionale, con l'obiettivo di tutelarlo e valorizzarlo al meglio. E' l'imperativo del commissario della Fondazione Ravello, Almerina Bove, che tramite decreto ha pubblicato la manifestazione d'interesse per selezione il direttore artistico della 68esima edizione del Ravello Festival.

Al nuovo direttore toccherà la responsabilità di disegnare il cartellone dell'edizione, nel segno chiaramente del ritorno alla normalità dopo la pandemia. E non a caso, così come da espressa indicazione dei soci fondatori dell’Ente, il festival si protrarrà nel periodo autunnale e natalizio, per accompagnare la ripresa turistica della città della musica e dell’intera Costiera Amalfitana.

L’avviso con tutti i dettagli è pubblicato sui siti istituzionali della Fondazione Ravello www.fondazioneravello.com, nonché sul portale della Regione Campania. Le domande e i previsti documenti allegati dovranno pervenire entro e non oltre il 26 maggio 2020.