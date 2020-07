Torna, dal 18 al 25 luglio, Salerno Letteratura Eì il più grande Festival Letterario del Sud

Dal 18 al 25 luglio ritorna Salerno Letteratura, il più grande festival letterario del Sud: otto giorni a cui parteciperanno oltre 160 fra scrittori, musicisti, attori e artisti italiani e stranieri. L’ideatrice e direttore organizzativo della manifestazione Ines Mainieri, i nuovi codirettori artistici Gennaro Carillo, Matteo Cavezzali e Paolo Di Paolo, la responsabile del programma ragazzi Daria Limatola e lo staff storico di Salerno Letteratura hanno progettato un’edizione molto particolare del festival.

Sarà un'edizione Perdurante, nel doppio significato di dedica a Francesco Durante, direttore artistico nelle ultime sette edizioni e scomparso un anno fa, e di participio presente: qualcosa che perdura, che persiste. Non a caso, una delle dieci sezioni del festival, è intitolata "O natura, O natura" e si propone come focus sul complesso rapporto tra l'uomo e l'ambiente.

Ospite dell'edizione 2020, in streaming, il vincitore della sestina del premio Strega, Sandro Veronesi, in dialogo con il direttore della Fondazione Bellonci Stefano Petrocchi. Molti gli autori italiani che prenderanno parte alla grande festa del libro di Salerno: tra gli altri, Melania Mazzucco, Romano Lupi, Maurizio De Giovanni, Chiara Gamberale, Eva Cantarella, Luca Bottura. Non mancheranno gli autori stranieri, in streaming, Eshkol Nevo, uno dei maggiori narratori israeliani contemporanei; Cathleen Shine, affermata scrittrice statunitense e il narratore americano David Leavitt.