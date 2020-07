A Santa Apollonia arriva l'iniziativa "Gelato Amico" L'inaugurazione domani alle 12

Sant’Apollonia di Salerno diventa il tempio del gelato a km0. E’ l’idea innovativa messa in campo da Claai e Coldiretti Salerno. Una gustosa e salutare rivisitazione del gelato artigianale realizzato con prodotti stagionali del territorio. «Gelato amico, dalla nostra terra il nostro gelato», il brand che accompagnerà le degustazioni che si terranno per tutto il mese di luglio. Si parte venerdì (10 luglio), alle ore 12, con una prima degustazione a Sant’Apollonia, poi a seguire due giorni a settimana fino a fine mese.

I maestri gelatieri della provincia di Salerno utilizzeranno, infatti, frutta fresca e latte acquistati dai produttori Campagna Amica. Obiettivo finale la creazione di un marchio “Gelato Amico - AgriGelateria a Km0”, come spiega il presidente della Claai Salerno, Gianfranco Ferrigno: «L’intenzione è quella di valorizzare i prodotti del nostro territorio, riscoprire la bellezza, l’emozione e il gusto dei gelati. Mettere al centro la qualità dei prodotti è stata sempre la nostra mission principale e anche in questa occasione ricerchiamo il meglio e le giuste competenze per mettere in campo una iniziativa che possa essere d’esempio sia per il comparto nazionale ma per tutte le produzioni agroalimentari e dolciarie. Sono sicuro che questo evento farà riscoprire un nuovo gusto al gelato».

«Il gelato al km0 è una novità per il nostro territorio - spiega il direttore di Coldiretti Salerno Enzo Tropiano - e ringrazio il presidente della Claai Gianfranco Ferrigno per aver dato disponibilità dei suoi maestri gelatai a sposare questa filosofia che fa della stagionalità e della qualità i suoi punti di forza. L'obiettivo è di esaltare le produzioni targate Campagna Amica ed esaltare il lavoro di tanti maestri artigiani»