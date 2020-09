Musica, cultura e ambiente: tutto pronto per Eco Live Appuntamento al prossimo 21 settembre presso l'Arena del Mare di Salerno

Tutto pronto per Eco Live, il progetto lanciato da Piervito Grisù con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile e sensibilizzare il pubblico verso le tematiche ambientali. Eco Live fa tappa, per la prima volta, a Salerno, il prossimo 21 settembre alle 21, presso l'Arena del Mare. Il concerto è stato organizzato e prodotto da La Pecora Nera Eventi, l'agenzia nata da un'idea di Piervito Grisù, autore e cantautore e organizzatore di eventi presente sulla scena nazionale da più di 25 anni.

Ad esibirsi sul palco dell'Arena del Mare Francesco Piemonte, Bif, Drama, Ludivica Arteca, Alessio Bevilacqua, Chiara Gaeta, Mr.Fortuna, Bad ej, Polix, Africano, Dj Coby. Special Guest Piervito Grisù. Eco Live altro non è che un nuovo modo di vivere il concerto live in modo ecologico, sensibilizzando il pubblico verso le tematiche dell’ambiente e tutto sarà concepito per avere meno impatto ambientale sulla natura. Unico nel suo genere, la manifestazione mette al centro la natura e l'arte. Eco Live favorisce oltre la musica anche gli artisti a tutto campo: pittori, scultori, fotografi, artisti digitali, ceramisti e tutto ciò che è arte. La parola d'ordine è, infatti, utilizzare materiali riciclati e che, in ogni caso, attraverso le proprie opere, inducano l'utente alla riflessione sui temi dell'ecologia e della sostenibilità ambientale. Infatti durante la manifestazione sarà allestita una mostra di opere artistiche, preferendo - quando possibile - artisti locali. Ad esporre le loro opere saranno, infatti, Donato Landi, Fabio Sabatino, Franco Anfuso, Mario Franzese. Coordinatore della Mostra dedicata ai 4 elementi è Ivano Troisi. Nel corso della serata interverranno: Maria Teresa Imparato, Presidente Regionale Legambiente Campania; Carla Del Mese, presidente del circolo Legambiente Pontecagnano. A presentare la serata Sonia Di Domenico. Partner ufficiale Radio Base.

I biglietti in prevendita saranno disponibili in forma digitale e potranno essere acquistati attraverso l'app per smartphone "LaPecoraNeraEventi", attraverso il sito https://postoriservato.it/eventi/ecolive/ o i punti vendita Posto Riservato o, ancora, potranno essere acquistati presso la biglietteria dell'Arena del Mare, poco prima dell'inizio della serata, al costo di soli sei euro totali.