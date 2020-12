Concerto di Capodanno a Positano all’insegna della ripartenza L'evento sarà trasmesso in diretta su Facebook

Da Positano arriva un forte segnale beneaugurante e di ripartenza per il nuovo anno con un concerto che segnerà l’avvio di una lunga e ricca stagione di eventi culturali. Il primo dell’anno alle ore 12,30, preceduto dai saluti e dagli auguri di Buon anno del sindaco Giuseppe Guida, sarà trasmesso sulla pagina Facebook del Comune di Positano, a causa della Pandemia da Covid, un concerto di Capodanno che vedrà protagonisti artisti d’eccezione come il soprano Antonella De Chiara e il tenore Daniele Zanfardino, accompagnati dall’Ensemble lirico italiano, con i Maestri Giuseppe Di Bianco (pianoforte), Salvatore Dell’Isola (clarinetto) e Armando Rizzo (fisarmonica). A salutare il 2021 saranno le note di Verdi, Strauss, Morricone e Piazzolla e alcuni di questi brani saranno eseguiti nella meravigliosa Villa Romana di Positano. La musica, quale forte segnale di partecipazione, rinascita, unione, e il linguaggio universale della cultura si fanno strumento ideale per opporre alla dialettica della crisi, un messaggio autentico di speranza.

Il “Concerto di Capodanno”, trasmesso in streaming, farà da preludio ad una ricco cartellone di eventi artistico – culturali, ideati per il più ampio progetto “Vicoli in arte - 100 giorni di musica”, con la direzione artistica di Giulia Talamo, teso a rilanciare e valorizzare i luoghi più suggestivi di Positano, con spettacoli itineranti ed esibizioni musicali.

Questo impegno forte per il riavvio verso la normalità e la nuova stagione turistica, all’insegna dell’arte e della cultura, è sostenuto dall’intera amministrazione comunale positanese e in primis dal sindaco Giuseppe Guida e dal consigliere delegato al Turismo e Spettacolo, Giuseppe Vespoli.