Feste al Massimo: tutto pronto per il Concerto di Capodanno Si conclude il ciclo degli spettacoli on line al Teatro Verdi

Il Concerto di Capodanno dell'Orchestra Filarmonica Salernitana "Giuseppe Verdi" di Salerno diretta da Daniel Oren conclude "Feste al Massimo". Una conclusione spettacolare per il ciclo di spettacoli on line organizzati dal Comune di Salerno Teatro Municipale Giuseppe Verdi con il sostegno della Regione Campania ed il supporto della Scabec. L'intento di "riaprire" il Massimo Cittadino, di proporre un cartellone di alta qualità e di offrire un momento di bellezza e svago è perfettamente riuscito come dimostrano le centinaia di migliaia di visualizzazioni e la vasta platea televisiva.

L'appuntamento finale è fissato per le ore 21.30 di Giovedì 31 Dicembre. Non potremo fisicamente, come negli anni passati, ritrovarci in piazza e/o in teatro, ma riusciremo comunque a condividere queste meravigliose emozioni musicali nel segno della speranza per l'anno nuovo.

Di seguito il programma del Concerto di Capodanno che propone i brani più famosi dell'Austria Felix, due grandi classici come Boléro e Un Americano a Parigi, ed un gran finale dove non mancherà anche qualche scoppiettante sorpresa.

Orchestra Filarmonica Salernitana "Giuseppe Verdi" di Salerno

Direttore Daniel Oren

Goffredo Mameli, Il Canto degli italiani- “Inno nazionale”

Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso, Zarzuela

Eduard Strauss, E Bahn frei! Polka -Schnell

Johann Strauss II, Trish-Trash Polka

Johann Strauss II , Unter Donner Und Blitz, Polka -Schnell - “Sotto tuoni e fulmini”

Maurice Ravel, Boléro

George Gershwin, Un Americano a Parigi

Johann Strauss, Radetzky-Marsch