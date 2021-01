"Buon anno in musica e parole" con Piervito Grisù Sulle pagine sociale del quotidiano "Le Cronache"

"Buon anno in musica e parole". Continuano gli appuntamenti del quotidiano "Le Cronache" per augurare ai suoi lettori un sereno anno nuovo. Così, nel pomeriggio di oggi 2 gennaio alle ore 19, sui canali social del quotidiano ci sarà Piervito De Rosa, in arte Piervito Grisù, cantautore salernitano che delizierà tutti con i suoi ultimi successi musicali.

E' solo l'ultima di una serie di iniziative promosse dalla testata guidata dal direttore Tommaso D'Angelo in queste festività atipiche e diverse da tutte le altre, senza la possibilità di feste in presenza. Di qui l'iniziativa de "Le Cronache" di tenere comunque aperto il filo con i lettori attrvaerso i canali social, per qualche momento di allegria e spensieratezza.