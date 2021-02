Carisal e Menna:patto tra Fondazioni per la cultura di Salerno Credendino e Tringali: "Lavoriamo insieme per valorizzare le nostre ricchezze"

È stato firmato il protocollo d'intesa tra la Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e la Fondazione Filiberto e Bianca Menna con l’obiettivo comune di "promuovere attività sociali volte a tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale attraverso iniziative per sensibilizzare la comunità salernitana. Due realtà di origini diverse, che si pongono l’obiettivo di promuovere la crescita culturale, sociale ed economica del proprio territorio", come si legge nella nota congiunta.

"Le finalità che entrambe le realtà intendono portare avanti, con il protocollo d’intesa stipulato, saranno perseguite attraverso forme di collaborazione concrete quali, l’organizzazione di attività culturali dirette alla promozione, valorizzazione e fruizione di beni di interesse storico e artistico nella disponibilità delle rispettive Fondazioni, quali mostre di collezioni di quadri ed opere d’arte, volte alla valorizzazione delle rispettive sedi istituzionali", l'impegno assunto.

"Investire nella cultura e nella creazione di reti sostenibili in un’ottica comunitaria sono, oggi, due aspetti di fondamentale importanza per agire sinergicamente e riuscire a contribuire alla crescita e al miglioramento del tessuto sociale ed economico della nostra comunità", dichiara il presidente della Fondazione, Domenico Credendino.

"Siamo lieti di annunciare di avere sottoscritto con la prestigiosa Fondazione Carisal un protocollo di intesa finalizzato alla promozione di attività volte a tutelare e valorizzare il patrimonio storico ed artistico locale ed in generale la cultura e l’arte. Ci auguriamo che grazie alla volontà di collaborazione tra i sodalizi ed all’intesa raggiunta - in un momento difficile per le Istituzioni culturali - saremo in grado di dare un migliore contributo all’offerta culturale della nostra città", il commento del presidente della Fondazione Menna, Claudio Tringali.