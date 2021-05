Tramonti, torna il premio letterario "Pietro Tagliaferro" Il polmone verde della Costiera Amalfitana riparte dalla cultura con la XV edizione della kermesse

Tramonti riparte dalla cultura. Il premio artistico letterario Città di Tramonti “Pietro Tagliafierro” sarà presentato lunedì 31 maggio 2021 alle ore 10 al Comune. Si tratta dei primi appuntamenti previsti nella cittadina che è il polmone verde della Costiera Amalfitana per la stagione estiva 2021.

"Poesia in italiano e in vernacolo, opere d'arte e cortometraggi potranno essere presentati in concorso in due categorie: amatoriali e professionisti. Le modalità di partecipazione, il tema e il programma del premio, che si svilupperà lungo più appuntamenti che vedranno presenti come da consuetudine nomi di primo piano del panorama culturale italiano, saranno resi noti lunedì mattina dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Amatruda nel corso della presentazione dell'evento. La particolarità della quindicesima edizione viene svelata già da ora: la cultura si fonderà con la tecnologia grazie alla possibilità di partecipare anche virtualmente agli eventi attraverso i social media", fanno sapere da palazzo di città.

L'idea di istituire questo premio, che nel 2021 è alla sua XV edizione, è nata dai ragazzi del Servizio Informagiovani, ispirata dalla vicenda di un loro coetaneo disabile volato in cielo in giovanissima età, che amava scrivere poesie: Pietro Tagliafierro. "L'esempio del giovane Pietro, che nella poesia aveva trovato la via per superare le difficoltà della sua vita, continua a dimostrare anno dopo anno, grazie a quest'evento, che la via dell'arte non è preclusa a nessuno. Valori che il Comune ha sposato promuovendo il premio ogni anno", il messaggio degli organizzatori.

Come tutti gli anni, in occasione della cerimonia conclusiva, il Comune di Tramonti ospiterà autorità, artisti, giornalisti e scrittori. Negli scorsi anni la cerimonia di premiazione è stata omaggiata da personaggi del mondo sportivo e dello spettacolo tra i quali Maurizio De Giovanni, Giampiero Mughini, Maria Concetta Mattei, Vladimir Luxuria, Adriana Pannitteri, Davide Ballardini, Roberto Breda, Sebastiano Somma, Mauro Mazza, Marco Travaglio, Gigi Marzullo, Enrico Varriale, Barbara Di Palma, Mauro Della Porta Raffo, Memo Remigi, Christiana Ruggeri, Luca Abete, Delio Rossi, Stelvio Cipriani, Pippo Pelo, Gianfranco Coppola, Alfonso De Nicola, Massimo Taibi, Enzo Fischetti e maestri d'arte come Mario Carotenuto e Massimo Sansavini.