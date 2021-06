Premio "Tagliaferro", poesia e cinema nei primi due appuntamenti Giovedì e venerdì webinar in diretta con i protagonisti del mondo della cultura e dello spettacolo

Poesia e cinema nei primi due appuntamenti online del Premio artistico-culturale città di Tramonti “Pietro Tagliafierro”. Si apre con un viaggio nella poesia a cura di Bimed e si prosegue parlando di cinema con Antonio Falduto, assistente alla regia di Ettore Scola e Steno. E poi l'annuncio: per la sua XV edizione il premio vedrà la pubblicazione di un nuovo volume di poesie inedite di Pietro.

Giovedì 3 giugno 2021 alle ore 18 l'apertura degli eventi è con il webinar “Poesia inedita e in vernacolo” a cura di Bimed, trasmesso in diretta sulla pagina facebook “Premio Tagliafierro”. Il presidente Bimed Andrea Iovino sarà guida lungo una serie di approfondimenti sul linguaggio poetico che non tralasceranno di mettere in luce i collegamenti con il nuovo mondo dei media. Si parte dalla poesia perché il primo appuntamento si accompagna all'annuncio: ci sarà un nuovo volume di poesie inedite di Pietro Tagliafierro. Il secondo libro emerge letteralmente da un cassetto dei ricordi, con le poesie che erano state custodite da un familiare che le ha messe a disposizione per la nuova pubblicazione.

Venerdì 4 giugno alle 18 webinar in diretta sulla pagina facebook "Premio Tagliafierro" incentrato sul cinema a cura dell'associazione 'O Globo Onlus, promotrice tra l'altro del Cort'O Globo film festival. Dopo i saluti istituzionali, si parlerà di cinema e corti assieme al presidente dell'associazione Andrea Recussi e il maestro Antonio Falduto. Assistente alla regia di Ettore Scola e Steno, regista e sceneggiatore, Falduto ha firmato in entrambi i ruoli numerosi lavori presentati in tutti i festival più prestigiosi europei. Ha lavorato per la Australian Film Corporation e per la China Film Group Corporation. E’ direttore dell’Associazione Controluce per la promozione del cinema italiano all'estero con il patrocinio del MIBACT, Ministero Beni e Attività Culturali.

Il programma degli eventi legati al Premio Tagliafierro, promosso dal Comune di Tramonti, Everlive Italia, con la direzione artistica di Rossano Giordano e co-finanziato dal POC Campania 2014-2020 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e per la cultura. Programma regionale di eventi e iniziative promozionali” continuerà venerdì 11 Giugno. Come da consuetudine ci sarà una tavola rotonda dal tema “Suggestioni di Pensiero” con il dibattito sul tema “Radici” moderato dal giornalista Pino Aprile. Ospiti Domenico Amatruda, sindaco di Tramonti, Andrea Ferraioli, presidente della Rete Sviluppo Turistico Costiera Amalfitana, il maestro pasticciere Sal De Riso, presidente dell'Accademia Maestri Pasticcieri Italiani, lo scrittore Diego De Silva, il docente universitario Paolo Romano.