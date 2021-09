Stagione lirica, al teatro Ghirelli in scena il "Rigoletto" Oren: "Siamo commossi dall'affetto che circonda questi spettacoli"

Si alza ancora il sipario della stagione lirica del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno sostenuta dalla Regione Campania. Nell’incantevole scenario dell’Anfiteatro Ghirelli nel Parco Urbano dell’Irno a Salerno da mercoledì 15 settembre alle ore 20.00 andrà in scena “Rigoletto” di Giuseppe Verdi affidato alla direzione del maestro Daniel Oren.



Dopo il successo degli spettacoli precedenti, con applauditissime recite di Tosca e del dittico verista Cavalleria/Pagliacci, il Verdi di Salerno presenta un’altra opera della grande tradizione del melodramma italiano. Amori e beffe, intrighi ed eroismi, potere e prepotenze convivono alchemicamente in uno dei capolavori del Maestro di Busseto. La celebre aria “La donna è mobile” rappresenta una delle pagine più conosciute ed amate dal pubblico e dalla critica.



“Siamo commossi – dichiara il maestro Daniel Oren – dall’affetto che circonda questi spettacoli al Ghirelli. Giovanissimi, famiglie, appassionati trattengono il respiro per godersi uno spettacolo affascinante sotto le stelle. Siamo felici che il nostro lavoro stia regalando emozioni e contribuisca al ritorno alla normalità”.



“Gli spettacoli del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno - afferma il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca- sono uno dei fiori all’occhiello della ricchissima programmazione estiva sostenuta dalla Regione Campania. Abbiamo investito sull’arte e sulla cultura per favorire la ripresa del comparto spettacolo ed eventi, valorizzando location di straordinaria importanza storica ed artistica”.



“L’Anfiteatro Ghirelli – aggiunge il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – è uno straordinario esempio di trasformazione urbana. Una fornace abbandonata è diventa un magnifico luogo per spettacoli ed eventi. Un grande successo che si aggiunge a quelli dell’Arena del Mare, della nuova Arena Mercatello, del Salerno Letteratura Festival, della Rassegna dei Barbuti. Una grande estate d’arte e cultura a Salerno”.



“Ci muove la passione – esclama il Segretario Artistico Antonio Marzullo- ed ogni volta offriamo al nostro pubblico spettacoli al top. Grandi interpreti, grandi musicisti, grandi coristi e grandi addetti ai lavori. Al Teatro Municipale Giuseppe Verdi si lavora solo con il meglio e per il meglio. Ed i risultati artistici e di popolarità sono sotto gli occhi di tutti”.