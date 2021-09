"Aiuoliamoci", domenica a Salerno la prima tappa del progetto sociale Gli artisti del riciclo venderanno le loro opere durante il mercatino sociale

Domenica alle 17 è in programma il primo appuntamento del progetto Aiuoliamoci. La tappa inaugurale prevede l'organizzazione del mercatino sociale. Organizzato da Forma Mentis Salerno, il porgetto rientra nell’ambito dell’avviso pubblico per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza “EduCare”.

Attraverso il gioco e le relazioni umane, l'iniziativa tenta di migliorare il principio etico e morale dei bambini attraverso una costante, continua ed efficace pratica di educazione ambientale che permetta ai piccoli di costruire una coscienza ambientale resiliente necessaria a preservare l’ambiente.

Aiuoliamoci è stato suddiviso e organizzato in cinque fasi: “Green Education Lab”, insegnare ai bambini le "buone pratiche" utili al rafforzamento di quella coscienza sensibile verso la tematica della salvaguardia ambientale; “Handling LAB”, sviluppare tutte le competenze insite nei singoli destinatari attraverso la conoscenza di tecniche di riciclo e riuso di materiali in maniera intelligente e funzionale alla vita comune; “Creative Recycling LAB”, realizzare oggetti sfruttando materiali di riciclo; “Green Street Market”, mercatino sociale dove poter vendere gli oggetti realizzati per ottenere fondi necessari per realizzare l'ultimo step del progetto; “My Home Flowerbed”, piantumare le aiuole cittadine individuate dai bambini e rendere più green la nostra città.

Le prime tre fasi del progetto Aiuoliamoci, realizzate presso la sede dell'associazione Forma Mentis, si sono concluse e adesso i "giovani artisti del riciclo" sono pronti a vendere le loro opere nel doppio appuntamento con il mercatino sociale.

Si parte domenica 19 settembre, dalle 17 alle 22, in via Napoli Achille (nei pressi di Salerno Solidale spa, partner del progetto), mentre il secondo incontro si terrà domenica 26 settembre, dalle 17 alle 22, presso la Villa Comunale di Fratte (nei pressi della Sede di Poldo Soc. Coop. partner del progetto).