"Sotterranei d'Eccellenza" parte il progetto al Liceo Tasso di Salerno L'iniziativa promossa da Fondazione Saccone

Parte al Liceo “Torquato Tasso” di Salerno l'iniziativa in partnership con il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano e Medaarch – Accademia Mediterranea di Architettura, finalizzato alla promozione e alla comprensione dell’arte attraverso la tecnologia. Questa la mission di “Sotterranei di eccellenza” che si sviluppa nell’ambito del progetto “EduCare – Ricreare Socialità”, promosso da Fondazione Saccone in collaborazione con il Comune di Montecorvino Pugliano, finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Coinvolti in prima persona gli studenti, grazie al supporto di esperti del settore archeologico e all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali e di strumenti innovativi, come scanner e stampanti 3D.

I ragazzi avranno inoltre l’opportunità di riprodurre i manufatti esposti nel Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Faiano. Soddisfatto Giorgio Scala, Presidente di Fondazione Saccone (Ente Capofila del progetto EduCare – Ricreare Socialità), che ha precisato: “Diamo inizio ai laboratori “Sotterranei di Eccellenza”, la terza parte del progetto Ricreare Socialità che fino ad oggi ha visto impegnati quasi 300 giovani del territorio, si tratta della parte più dinamica, effervescente. Un percorso formativo innovativo, durante il quale accompagneremo i ragazzi allo studio dei reperti archeologici del museo con l'ausilio di mezzi digitali, stampanti 3d per la riproduzione dei manufatti e ricreare un'esposizione digitale” conclude Scala. Un modo anche per permettere ai ragazzi di ritornare alla normalità, dopo 2 anni di pandemia, come ricorda Carmela Santarcangelo, dirigente del Liceo Classico “Torquato Tasso” di Salerno.