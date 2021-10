Salerno, ecco il cartellone degli eventi al Teatro delle Arti Il direttore artistico Claudio Tortora ha svelato i nomi dei protagonisti della stagione di prosa

Presentata questa mattina presso il salone del Gonfalone del Comune di Salerno il cartellone di prosa 2021/2022 del Teatro delle Arti di Salerno. Alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli, il direttore artistico Claudio Tortora, prima di annunciare i nomi degli artisti protagonisti della rassegna, ha parlato anche di tutte le altre rassegne ed iniziative collaterali che si tengono da anni nella struttura di via G. Grimaldi, come “C’era una volta”, rassegna per bambini e genitori giunta alla sua decima edizione, ed ancora la rassegna di matinee teatrali rivolti alle scuole di ogni ordine e grado ed infine gli stage di danza.

Tornando alla stagione teatrale, sette sono gli spettacoli in cartellone. Si inizia sabato 20 e domenica 21 novembre con Massimiliano Gallo che presenta “Resilienza 3,0”. Si prosegue poi sabato 11 e domenica 12 dicembre con Elena Sofia Ricci, che sarà protagonista di “La dolce ala della giovinezza” di Tennesse Williams. Terzo appuntamento in cartellone vedrà protagonista la compagnia del Delle Arti che, sabato 15 e domenica 16 gennaio presentano “Nati 80… amori e non” di Claudio Tortora, per la regia di Antonello Ronga.

Si prosegue poi sabato 5 e domenica 6 febbraio con Isa Danieli e Giuliana De Sio che saranno le protagoniste di “Le signorine” di Gianni Clemente. Quinto appuntamento sabato 19 e domenica 20 febbraio con Nancy Brilli e Chiara Noschese che proporranno “Manola” di Margaret Mazzantini per la regia di Leo Muscato. Penultimo appuntamento sabato 22 e domenica 23 febbraio con Giacomo Rizzo e Caterina De Santis, protagonisti di “Un figlio in provetta” di e con Corrado Taranto per la regia di Giacomo Rizzo. Chiude la stagione teatrale sabato 26 e domenica 27 marzo Paolo Belli in “Pur di far commedia” di Paolo Belli e Alberto Di Riso.