L’orchestra del liceo musicale "Alfano I" incanta Pellezzano Iniziativa promossa dalla Pro Loco e dal maestro Tania Curci

Serata natalizia all’insegna della buona musica a Pellezzano. L’iniziativa è stata promossa dalla Pro Loco del presidente Luigi Carrella e dal maestro d’orchestra Tania Curci ed è stata patrocinata dal Comune. Nella chiesa di San Clemente si è esibita l’orchestra del liceo musicale “Alfano I” di Salerno con quaranta studenti musicisti, preparati dai professori Vincenzo Pisano e Giuseppe Genovese e il coro curato dalle professoresse Rosa Spinelli e Maria Arcuri con la collaborazione della professoressa Filomena Musco.

Diretti dal maestro Giovanni D’Auria, i giovani artisti hanno eseguito un repertorio di musica classica suscitando l’entusiasmo del pubblico presente. Dal coro si sono distinte le voci del pellezzanese Fabio Stanco, di Valentina Vergati e Anna Pia Pascale. L’orchestra dell’Isitituto “Alfano I” ha assunto, con la dirigente scolastica professoressa Elisabetta Barone, un ruolo di primo livello nel campo della musica come si evince dalle esibizioni eseguite sia in Italia che all'estero. L’impegno e l’entusiasmo degli allievi e la professionalità del corpo docente fa ben sperare in risultati che vedranno alla ribalta del mondo dello spettacolo questi giovani aspiranti musicisti.

Al termine della manifestazione la preside Barone ha dichiarato di essere orgogliosa della sua equipe capace in pochi mesi di aver recuperarato tutto ciò che l’emergenza Covid ha impedito al mondo della scuola. La dirigente ha voluto sottolineare che questo evento rappresenta un riscatto, uno spiraglio di luce nella speranza di un Natale segno di rinascita per tutti.