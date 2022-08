Presentato il Limen Festival al Comune di Salerno: l'evento al Parco dell'Irno Naska e Panetti ma anche La Maschera e Yosh Wale gli ospiti attesi

Il presidente dell'associazione Limen, Gianni Fiorito, ha presentato il programma ufficiale della terza edizione del Limen Festival. La manifestazione si terrà dall'1 al 3 settembre tra Parco dell'Irno e Teatro Ghirelli. Il tema è "Riman", inteso sia come "domani" che "rimani", incentrato quindi sulla delicata tematica dell'emigrazione giovanile di cui la nostra città soffre particolarmente. Proprio questa tematica sarà affrontata da trenta artisti locali che saranno presenti nella doppia location del Parco dell'Irno e del Teatro Ghirelli. Fiorito ha espresso il suo ringraziamento nei confronti delle Istituzioni che hanno partecipato e contribuito (Regione Campania, Provincia di Salerno e Comune di Salerno) nonché le tantissime associazioni e sponsor che sostengono e prendono parte al progetto. Proprio le associazioni (una ventina in tutto) potranno informare le persone che accorreranno al festival sulle attività che queste portano avanti sul territorio locale.

Tra gli artisti di spicco della tre giorni dedicata ai giovani e agli artisti emergenti, spiccano Naska e Panetti (molto popolari tra le fasce più giovani), La Maschera (storico gruppo napoletano conosciuto in tutta Italia) e gli Yosh Wale (formazione tutta salernitana e già acclamata dalla critica). Poi, come segnalato nella nota stampa del Limen, "Il Festival verrà allestito con tele, fotografie, tavole e stampe; i protagonisti di questa area saranno i personaggi storici di Salerno, rielaborati e ridisegnati da giovani creativi salernitani". Tra le persone che saranno ricordate attraverso l'esposizione, spiccano Filiberto Menna e Peter Willburger, "personalità che la comunità di Limen ha avuto modo di conoscere a fondo. Accanto alla mostra “Riman”, in cui 30 artisti del territorio rileggono la tematica dell’edizione dalla reinterpretazione dei personaggi storici salernitani alla navigazione verso il Domani".

Alla presentazione in Comune (29 agosto), presenti sia il sindaco Vincenzo Napoli che l'assessore alle Politiche Sociali, Paola De Roberto, che hanno voluto rimarcare il massimo sostegno a una manifestazione fatta da, e per i giovani.