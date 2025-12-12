Salernitana, Iervolino apre il portafogli: immissione di 20 milioni per il club Nuova iniezione per testimoniare la solidità del club. E la somma di quattro anni è da capogiro

Una nuova immissione di capitali per dare respiro alla situazione societaria. Danilo Iervolino non fa passi indietro. Preferisce lasciare pubblicamente la scena al presidente Maurizio Milan, all’ad Umberto Pagano, al ds Daniele Faggiano ma continua a sostenere il progetto Salernitana. Nonostante la delusione per la doppia retrocessione, l’amarezza per la frattura poi ricomposta con l’ambiente, l’operazione di ricalibrare la propria situazione finanziaria alla categoria di appartenenza va avanti con non poca fatica. I segni sui conti del bilancio approvato poche settimane fa si fanno sentire. Iervolino però non ha battuto ciglio: ci sono voluti ben venti milioni di euro di immissioni di capitali per poter continuare la propria opera di restyling societario. L'annuncio del presidente Maurizio Milan in un'intervista a "Il Mattino".

Toccata quota 140 milioni di euro in quattro anni

Numeri da capogiro per un club che toccato le stelle in serie A, sognato addirittura l’Europa per poi ritrovarsi a sprofondare prima in serie B e poi negli inferi della terza lega nazionale. “Da San Siro a Picerno” rinfacciano i tifosi. Iervolino fa i conti e si appresta a chiudere un nuovo bilancio con il segno meno. Dal 31 dicembre 2021, quando nella notte di Capodanno divenne proprietario della Salernitana allora in regime di “trust” e ad un passo dall’esclusione al campionato di serie A, sono già 140 i milioni di euro investiti. Cifre da capogiro, con l’imprenditore di Palma Campania saldo al timone della nave granata.