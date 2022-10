Orari invernali Area archeologica di Fratte e Museo Raap di Villa De Ruggiero La comunicazione della Provincia

La Provincia di Salerno, in considerazione di una diversa modulazione degli orari invernali dei propri musei provinciali, comunica che per il periodo invernale e fino al 4 marzo 2023 vengono modificati giorni ed orari di apertura di alcuni siti museali come di seguito specificato:

il Museo RAAP di Villa De Ruggiero dal 13 settembre 2022 fino al 4 marzo 2023 anticipa la chiusura al pubblico alle ore 15.00, è quindi aperto da martedì a domenica dalle ore 9.00 alle ore 15.00. Eventuali visite oltre le ore 15 possono essere prenotate tramite mail all'indirizzo prenotazionimuseiprovinciali@provincia.salerno.it.

L'Area Archeologica di Fratte dal 1 novembre 2022 al 4 marzo 2023 è aperta al pubblico il venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 15.00 e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Eventuali visite nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì possono essere prenotate tramite mail all'indirizzo prenotazionimuseiprovinciali@provincia.salerno.it.

“Cerchiamo di rendere fruibili – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – tutti i nostri spazi museali con risposte attualizzate al pubblico del periodo invernale. Parliamo in genere di flussi scolastici che visitano i nostri musei soprattutto al mattino, ma ovviamente lasciamo comunque la possibilità di prenotare preventivamente a chi ha esigenze di giorni e orari diversi. In questo modo riusciamo a riorganizzare il nostro personale che può essere assegnato ad altri siti più visitati.”

“Questo nuovo orario invernale - aggiunge il Consigliere delegato alla Cultura Francesco Morra – riguarda solo alcuni nostri siti e rimarrà in vigore fino al 4 marzo pv. Ci permette di mettere in campo soluzioni più funzionali a una migliore fruizione. Tenere aperti i nostri musei è un impegno che comporta un considerevole sforzo organizzativo vista la forte carenza di personale a cui siamo costretti, ma il nostro patrimonio culturale rappresenta un attrattore importante che vogliamo mettere a disposizione del territorio".