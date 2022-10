"Formazione 4.0: il futuro": presentato a Salerno il libro di Roberto D'Elia La presentazione presso il salone di rappresentanza del Palazzo della Provincia

È stato presentato nel salone di rappresentanza del Palazzo della Provincia, con la presenza della stampa, il libro di Roberto D’Elia, dal titolo: “Formazione 4.0: il futuro”. Ricerca, sviluppo e innovazione nella formazione aziendale il modello Rep.A.Re.T.



La prefazione del curatore dell’opera di Roberto D’Elia, è di Raffaele Lauro, saggista, scrittore, già docente universitario presso la LUISS, prefetto e senatore della Repubblica, il quale ha introdotto e moderato la presentazione ufficiale ed il dibattito sul libro, edito, nella duplice versione in italiano e in inglese, dalla GoldenGate Edizioni di Roma.

L’autore Roberto D’Elia, Manager dell'innovazione, iscritto all'albo presso il Ministero dello Sviluppo, consulente di Direzione ed Organizzazione Aziendale e scrittore, ha sottolineato:

“Questo volume presentato oggi con la presenza di importanti professionalità e tanti amici intervenuti è un manuale incentrato sulla formazione aziendale, finalizzata alla R&S e all’innovazione, con l’introduzione di un rivoluzionario modello formativo. Tengo molto a sottolineare anche la presentazione del già senatore e prefetto l’amico Raffaele Lauro. In questo mio primo libro, ho cercato di comunicare alle aziende già navigate, ma anche a quelle in crescita e perché no, ai giovani imprenditori, quanto sia importante la formazione 4.0. Credo che il futuro sia nelle nostre mani: dobbiamo investire nella ricerca, sviluppo - innovazione e nella formazione aziendale”.