Alla Fiera del turismo di Rimini in vetrina anche il Premio Charlot La città vuole essere protagonista alla kermesse internazionale

Anche il Premio Charlot sarà presente all’edizione 2022 del TTG di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

“Siamo oramai giunti alla 35° edizione della nostra kermesse, l’unica al mondo dedicata a Charlie Chaplin e l’unica ad essere stata autorizzata dalla famiglia del grande “vagabondo” ad utilizzare la sua immagine e il suo nome. Negli anni siamo cresciuti, riuscendo a far diventare il nostro festival dedicato al mondo della comicità, un festival internazionale che non solo opera alla ricerca di nuovi talenti comici, ma premia e promuove sul territorio di Salerno le grandi eccellenze del cinema, del teatro, della televisione, della musica, della letteratura e della radio italiana ed internazionale. Ora guardiamo avanti, e puntiamo a far diventare il Premio Charlot la manifestazione di punta della città di Salerno. Ecco perché abbiamo deciso di partecipare con il Comune di Salerno al TTG di Rimini. Nella tre giorni che avrà inizio il 12 ottobre e si concluderà il 14 ottobre, saremo presenti con un nostro delegato, che avrà il compito di esporre e promozionare il Premio Charlot, illustrando anche alcune delle novità che ci saranno per la 35° edizione, in programma a luglio 2023”, commenta l’ideatore, fondatore e direttore artistico della kermesse Claudio Tortora.

Ma nello stand che sarà occupato dal Comune di Salerno non ci sarà solo il Premio Charlot. “La persona da noi delegata - prosegue Tortora - avrà il compito di promozionare e presentare due realtà che da sempre affiancano la nostra manifestazione, ovvero il Teatro Delle Arti, che ospita la sezione cinematografica del Premio Charlot e la Compagnia Del Arte, diretta da Antonello Ronga, che da anni oramai si dedica alla sezione Charlot Monello, offrendo ad ogni edizione appuntamenti dedicati ai più piccoli. In questa occasione sia per il Delle Arti che per la Compagnia Dell’Arte non solo si parlerà della collaborazione con lo Charlot, ma si presenteranno anche le stagioni teatrali 2022/2023”.