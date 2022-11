Storia, cultura e tradizione: a Salerno un evento dedicato al Banco di Napoli E' stato ideato da Gaetano Bonelli, direttore del Museo di Napoli

A quattro anni esatti dalla scomparsa del Banco di Napoli, la città di Salerno ha ospitato un convegno dedicato alla banca per antonomasia del meridione. L'iniziativa, dal titolo “Banco di Napoli: non solo di Napoli, non solo per Napoli” è stata ideata da Gaetano Bonelli, direttore del Museo di Napoli.

Dopo le prime tre edizioni tenute presso la Fondazione “Casa dello Scugnizzo”, per la prima volta l’incontro si è tenuto in un’altra città, inaugurando un percorso itinerante con il quale si è voluto rimarcare il rapporto sinergico e di fidelizzazione che l’Istituto bancario riusciva ad instaurare nei territori dove, complice la sua autorevolezza, rappresentava un autentico presidio di rilevanza civile e sociale, volto a dispensare servizi fondamentali per la loro crescita.

L'incontro ha visto anche la partecipazione di alcune classi del liceo classico “Torquato Tasso” di Salerno che, insieme ai loro docenti, hanno avuto modo di apprendere aneddoti e curiosità legate alla storia del Meridione d'Italia.