Lo scrittore salernitano Manlio Castagna nel Cilento incontra i ragazzi L'iniziativa si è svolta presso la Sala teatrale Keys di Pioppi, a Pollica.

Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Pollica hanno incontrato, stamattina, lo scrittore, sceneggiatore e regista salernitano, Manlio Castagna. L'incontro si è svolto presso la Sala teatrale "Ancel Keys" di Pioppi, a Pollica. Hanno partecipato all'incontro con l'autore del libro "Draconis Chronicon", di cui si è parlato, gli alunni di tutte le classi dell'istituzione scolastica cilentana.

L'iniziativa

Sono stati proprio i ragazzi, che hanno già letto il libro, tra l’altro è ambientato nella Salerno medievale, a presentare l’autore e a fargli delle domande. Accolto da tanto entusiasmo, lo scrittore salernitano ha risposto alle domande e alle curiosità dei giovani presenti in sala

Le parole dell'autore

«Sono felice di poter chiudere quest’anno di presentazione nella mia provincia e nel Cilento, territorio a cui sono molto legato - ha detto Castagna - Messaggio ai ragazzi? I messaggi, come spesso dico, li possono mandare tramite whatsapp, perché in un libro ognuno ci trova un messaggio diverso».

Solleticato sul Mondiale, avendo diretto il film "Il Viaggio degli Eroi", dedicato alla Nazionale che vinse i Mondiali in Spagna, ha concluso: «Non le nascondo che c'è tanta delusione per questa assenza tanto da non aver visto finora nessuna partita».