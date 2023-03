Firmato il protocollo d’intesa per la rete dei musei di Salerno Vi confluiscono quindici istituti museali del territorio

Oggi a Salerno presso Palazzo di Città è stato firmato il protocollo d'intesa per la costituzione della rete dei musei denominata “Salerno Musei”, in cui confluiscono quindici istituti museali del territorio. Il protocollo prevede, tra i diversi punti trattati, di favorire progetti culturali integrati, promuovere efficaci attività di conservazione, ricerca e fruizione del patrimonio, aumentare l’accessibilità alle collezioni per differenti tipologie di pubblico, mettere in campo strategie e servizi educativi congiunti, curare la promozione in maniera integrata e sistematica.

La soddisfazione del presidente della provincia Alfieri

“La Provincia di Salerno – dichiara il Presidente Franco Alfieri – partecipa con 4 dei nostri Musei provinciali. Sono coinvolti infatti l’Area Archeologica di Fratte, il Castello di Arechi, la Pinacoteca Provinciale di Salerno e il Museo Archeologico Provinciale di Salerno.

Sono sempre profondamente convinto dell’importanza di muoversi in sinergia fra Enti, come in questo caso che vede uno sforzo organizzativo congiunto, fra Direzione regionale Musei Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Arcidiocesi di Salerno, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, oltre a numerose altre istituzioni, scuole, associazioni e soggetti pubblici e privati.

È questa la direzione da percorrere per ottenere risultati concreti nella valorizzazione del nostro territorio, per questo ho rilanciato con una proposta di rete museale su tutta la provincia salernitana. Nella nostra area abbiamo circa 40 spazi museali gestiti da varie Istituzioni. Sarebbe bello mettere a disposizione dei cittadini questo patrimonio culturale, al servizio delle comunità e del loro progresso.

Oggi inoltre è stata presentata la mappa “Salerno Musei”, primo strumento di promozione della rete ed è stato annunciato per il 18 maggio 2023 il prossimo appuntamento con la rete cittadina, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM, che per questa edizione avrà come tema “Musei, Sostenibilità e Benessere.