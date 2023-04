Concerto primo maggio Salerno, appuntamento a Santa Teresa Il comitato organizzatore conferma l'orario e la line-up dell'evento "1MayDay"

Come per tante altre piazze d'Italia, anche a Salerno si terrà un concerto in occasione del primo maggio. Come recita il comunicato stampa del Comitato Verso il Primo Maggio, "È ormai tutto pronto per il tradizionale appuntamento di 1MayDay".

Il comunicato del Comitato Verso il Primo Maggio

Il concerto di questo primo maggio tutto salernitano è promosso da CGIL, CISL, UIL e dal Comitato “Verso il Primo Maggio” con il patrocinio del Comune di Salerno.

"Anche quest’anno la città si riempirà di musica, valori e messaggi, per la pace, il lavoro, contro ogni diseguaglianza. Come sempre non mancherà il riferimento al tema nazionale proposto dalla triade sindacale, questa volta rivolto ai 75 anni della Costituzione, una conquista per l’Italia che non deve mai essere dimenticata". Il Comitato ha voluto sottolineare come questa edizione sarà legata "al ricordo di Gerardo Ceres, indimenticabile sindacalista, andiamo avanti anche quest’anno. È a lui che volgiamo lo sguardo in quello che è diventato un appuntamento fisso con il 1 maggio e siamo a lavoro seguendo i suoi principi, i valori che – in questi anni – ha saputo trasmettere a ciascuno di noi, mettendo i giovani al centro di questo importante progetto".

Una partecipazione plurale di associazioni e artisti

Tante le associazioni che, sotto l’unico comune denominatore del Comitato, contribuiranno a rendere ancora più speciale la giornata, con l’emozione di chi, oggi, sa di dover portare sempre più in alto i temi quali il lavoro. L’appuntamento sarà alle 17:00 all’Arenile di Santa Teresa dove si esibiranno artisti nazionali e internazionali: Charjse Ft. Ab/Cd; Nemesisterica; Denise; Sule From Canada; Zaund; Radio Tahuania; Krikka Reggae, impegnati in un tour nazionale “Finchè la musica suona” e reduci dal successo delle tappe di Torino, Roma, Savona, Modena, solo per citarne alcune; Tonico 70 Dj Set.

L'anno scorso, la querelle sugli spazi

L'anno scorso, il tradizionale concerto del primo maggio si svolse in Piazza Amendola, nonostante la location prevista inizialmente fosse proprio l'arenile di Santa Teresa. In quell'occasione, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, ci fu uno spostamento a ridosso della manifestazione che creò più di una polemica. Quest'anno, invece, sembra che non ci sia alcun problema di quest'ordine.