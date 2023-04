"Pensandoci su", a Baronissi va in scena la solidarietà per i bambini africani Appuntamento sabato 29 e domenica 30 aprile presso il teatro parrocchiale

Saranno due serate interamente dedicate alla solidarietà, quelle in programma sabato 29 e domenica 30 aprile presso il teatro Santissimo Salvatore di Baronissi (via Unita d'Italia, 20). La struttura parrocchiale ospiterà lo spettacolo “Pensandoci su”, ideato da Antonio Amoruso. Il ricavato sarà interamente devoluto all'associazione “Gocce d'Amore”, onlus che da anni è in campo per aiutare i bambini africani e che è in prima linea per la realizzazione di asili e per garantire l'assistenza sanitaria a chi li frequenta. L'iniziativa di Baronissi andrà, infatti, a supportare il progetto “Elena D'Amanzo” che garantisce visite e assistenza medica ai bambini dei villaggi africani.

“Pensandoci su” è una pièce teatrale composta da due corti. Due storie molto diverse per un unico messaggio: l’ineluttabilità del destino. Una donna anziana affronta un interrogatorio semi-comico con un improbabile ispettore. Cercherà di convincerlo delle sue idee. Una ragazza viene dal futuro per cambiare qualcosa che non doveva accadere. Riusciranno nel loro intento? Hanno buone chance grazie alle loro capacità ma c’è il destino di mezzo…

Sul palco si alterneranno Vittoria Nicita, Tony Scarfì, Giorgia Battistoni, Samantha Silvestri e Nicole Petruzza che curerà anche la regia.

Per info e iscrizioni sarà possibile consulare il link: https://www.eventbrite.it/e/582255210007