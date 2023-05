Il gruppo cileno Inti-Illimani approda nella terra che ha ospitato Ortega Il Comune prova a riaccendere nei giovani la passione civile

Gli Inti-Illimani approdano nel salernitano, e lo faranno il 26 maggio a partire dalle ore 22, con un concerto gratuito di piazza, nel borgo salernitano di San Giovanni a Piro, nella terra che fu lo scenario dei moti di Bosco e dell’esilio del pittore spagnolo José García Ortega, dove soffierà il vento della rivolta sulle note del gruppo musicale cileno che si esibirà insieme al cantautore e musicista italiano, Giulio Wilson.

Una band musicale che si misura con una grande visione, quella di riaccendere nei giovani la passione civile, il dialogo democratico, la ricerca di una politica dalla parte degli ultimi e l’ansia di lottare ancora per affermare una giustizia sociale.

Dopo il successo musicale che lo scorso anno ha visto protagonista nei teatri italiani la band cilena degli Inti-Illimani e il cantautore toscano, Giulio Wilson, tra pochi giorni il gruppo comincerà la tournée mondiale proprio dall’Italia con il progetto AGUA, che li vedrà esibirsi dal vivo tra i più importanti palchi, auditorium e teatri italiani, per la presentazione del loro primo disco registrato tra Firenze e Santiago del Cile.

Lotta al cambiamento climatico, tutela dell’ambiente, recupero dei valori umani, attenzione verso il sociale e impegno politico. Questi i temi trattati dal duo Inti-Illimani e Giulio Wilson, in un tour musicale mondiale che toccherà cuore e menti, sulle note rivoluzionarie cilene. Una proposta musicale inedita, in cui le sonorità della musica cilena incontreranno i suoni e le parole di Giulio Wilson, il cantautore geniale dallo stile ricercato e demodé.

AGUA Word Tour, prodotto da IMARTS, approderà quindi tra poche ore in Italia per il tour 2023 che vedrà come tappa le principali città italiane che ospiteranno gli Inti-Illinani e Giulio Wilson: Genova, Roma, Senigallia, Torino, Bologna, Milano, Mantova, Padova, Firenze, e il 26 maggio San Giovanni a Piro. Dopo invece, toccherà a Madrid e Barcellona.

Un appuntamento musicale attesissimo dunque, quello di San Giovanni a Piro dove il gruppo musicale, ospite del Comune, si esibirà in un concerto in piazza Giovanni Paolo II, con ingresso gratuito, per la prima volta nel salernitano, terra di santi, poeti, scrittori, ma soprattutto di lotta per i diritti, difesa della Democrazia e rivoluzione.