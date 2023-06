Salerno, ancora polemiche: annullata presentazione del libro sul Napoli Contro l'opera di Quagliarello "Scusa papà se tifo Napoli". L'amarezza di Amleto De Silva

Annullata la presentazione del libro di Gaetano Quagliariello dal titolo "Scusa papà se tifo Napoli" alla Pinacoteca Provinciale di Salerno, si sarebbe dovuta tenere giovedì 29 giugno. Ad annunciarlo è Amleto De Silva, lo scrittore che avrebbe partecipato alla presentazione del libro. Contro l'evento si era espresso il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano, parlando della presentazione di un libro sul Napoli a Salerno vista come "inopportuna e provocatoria".

Per lo scrittore De Silva "una presentazione di un libro, innanzitutto, deve essere una festa, e quando arriva qualcuno a rovinarla, è inutile farla. Precisiamo, però – aggiunge De Silva - né io e né il professor Quagliariello abbiamo mai detto una parola sulla Salernitana o sui suoi tifosi: mai. Il titolo del libro, poi, si riferisce a un papà juventino, tanto per capirci. Ancora: è stata chiesta una sede istituzionale non per provocare, ma proprio per sottolineare l'inutilità di faide tra curve e in segno di rispetto della comunità. Se proprio uno avesse voluto provocare (ovviamente in maniera ironica), beh, vi informo che a Salerno c'è un teatro intitolato a un napoletano purosangue tifoso sfegatato del Napoli: ma glissiamo anche qui. Per quanto ci riguarda, la polemica si chiude qui: non è morto nessuno, stiamoci in grazia di Dio ed evitiamo di pigliarci collere inutili. Nessuno ha costretto nessuno ad annullare alcunché. Non c'entra Salerno – ha concluso De Silva - non c'entra la Salernitana. Semplicemente, riteniamo che la presentazione di un libro non debba accodarsi a polemiche precedenti. E' solo che a un certo punto passa la voglia. Cerchiamo di non ingigantire la cosa".