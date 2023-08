Torna l'arena del Parco Arbostella: 18 spettacoli gratuiti dal 21 agosto L'annuncio di Iannelli: Cultura in tutta la città

Divertimento e spettacoli a cielo aperto: torna l'arena del Parco Arbostella. Si parte con la kermesse artistica nella zona orientale della città, ad annunciarlo il presidente della Commissione Ambiente e Cultura del Comune di Salerno Arturo Iannelli.

"Dopo tanto lavoro annunciamo che l'iniziativa, che rappresenta un momento importante per la cultura e soprattutto per il coinvolgimento anche della zona orientale della nostra città, si farà a partire dalla settimana del 21 agosto fino al 10 settembre", ha fatto sapere Iannelli.

Sono in calendario 18 spettacoli, completamente gratuiti, di cui a a breve verranno rese note le date.

"Come avevamo promesso, l'Arbostella ci sarà di nuovo: cultura in tutta la città. - ha aggiunto il presidente della commissione ambiente e cultura - Sono orgoglioso di aver dato il mio contributo per portare avanti questa iniziativa e insieme a tutti i componenti della commissione cultura, al consulente alla cultura Ermanno Guerra e al Sindaco, siamo riusciti a realizzarla. A breve, dunque, vi forniremo il programma che non prevede soltanto gli spettacoli ma anche dei brevi momenti di riflessione su problematiche sociali della nostra città, con l'augurio che anche quest'anno possiate essere in tanti".