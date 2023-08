Ferragosto all’insegna della cultura: 1152 visitatori nei musei salernitani Morra: “Un ottimo risultato che deve spingerci a fare sempre di più e sempre meglio”

Sole, mare e cultura. Sono state 1152 le persone che, nel periodo compreso tra il 12 e il 15 agosto hanno scelto di visitare musei e siti di interesse storico artistico del territorio salernitano.

Tra questi 377 hanno scelto il castello di Arechi, 81 la pinacoteca provinciale, 176 il Museo archeologico, 427 il Museo della Lucania Occidentale di Padula.

Un risultato soddisfacente per il consigliere provinciale e delegato alla cultura Francesco Morra:

"Un ottimo risultato che deve spingerci a fare sempre di più e sempre meglio. - ha detto - La conoscenza delle proprie radici è fondamentale per guardare avanti e costruire un futuro migliore. La cultura è un motore prezioso per valorizzare le peculiarità dei luoghi che abitiamo e noi stessi. E la storia, come ci ricorda Cicerone, non è solo testimonianza del passato ma anche luce di verità, maestra di vita, annunciatrice di tempi antichi. Personalmente ritengo che sia necessario partire da queste riflessioni per potenziare l'offerta e fornire a salernitani e turisti, un ventaglio sempre più ampio di occasioni per vivere e far rivivere musei e aree archeologiche, in un dialogo costruttivo tra presente e passato".