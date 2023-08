"Arena Arbostella", si alza il sipario sul cartellone della rassegna Teatro, cabaret e musica dal 25 agosto al 10 settembre

E' stato presentato al Teatro Arbostella il cartellone della rassegna di teatro, cabaret e musica dell'Arena Arbostella, lo spazio antistante il teatro fondato dal compianto Gigino Esposito. Diciasette gli appuntamenti in cartellone, tutti ad ingresso gratuito. Il via il 25 agosto e poi avanti fino al 10 settembre.

Ad illustrare gli spettacoli offerti dal Consorzio La Città Teatrale e dallo stesso Teatro Arbostella, con il contributo del Comune di Salerno, sono stati Ugo Piastrella ed Imma Caracciuolo. Presenti alla conferenza anche il sindaco Vincenzo Napoli, il consigliere regionale Franco Picarone, l'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto, il consulente delegato alla cultura Ermanno Guerra ed il consigliere comunale Arturo Iannelli.

Tutte le serate, che saranno presentate da Agnese Ambrosio, avranno inizio alle ore 21.15. Si parte il 25 agosto con la serata inaugurale che vedrà come protagonista Luciano Capurro in "Diceva Ulisse, chi t' 'o fa fa'? (se la vita è un varietà)", con Elena Vittoria, Lucio Bastolla ed il balletto "Le Muse di Itaca". Si prosegue sabato 26 agosto con la compagnia del Giullare che presenta "Grazie" di Daniel Pennac, con Brunella Caputo e Davide Curzio. Domenica 27 agosto sarà la volta della compagnia Arcoscenico che proporrà "Don Tartufo dentro alla casa de Pullecenella" con Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta.

Da lunedì 28 agosto si parte con gli spettacoli inseriti nel cartellone della XII rassegna estiva Gigino Esposito. E il primo appuntamento vedrà come protagonista la compagnia Avalon Teatro con "Tresette con il morto" commedia di Gerry Petrosino per la regia di Gaetano Troiano. Martedì 29 agosto tocca all'Associazione Il Grifone che proporrà "Sound Ladies" swing e dintorni, diretti dal M° Angelo Ruso con la direzione artistica di Francesco Granozio. Mercoledì 30 agosto la compagnia "La Quercia" presenta "Finchè morte non ci separi" di Ivano Montano con la regia di Anna Aurelio e Fabrizio Avallone. Giovedì 31 agosto tocca alla compagnia "Così per caso" in "Mettimmece d'accordo e ce vattimme" di G. Di Maio per la regia di Maria Caiafa e Salvatore Paolella. Venerdì 1 settembre sarà la volta della compagnia all'Antica Italiana che presenterà "M'aggia curà!!!" commedia scritta e diretta da Gaetano Troiano. Sabato 2 settembre la compagnia comica Arbostella invece presenterà "'O Scarfalietto" di E. Scarpetta. Chiude la XII rassegna estiva Gigino Esposito domenica 3 settembre la compagnia comica "Gino Esposito" con "Arezzo 29 in tre minuti"" commedia comica per la regia di Francesco Delli Priscoli.

Da lunedì 4 settembre si riprende con gli spettacoli offerti dal Consorzio La Città Teatrale. Di scena la compagnia "Le voci di dentro" con "La Fortuna con la effe maiuscola". Mercoledì 5 settembre il Teatro Ridotto presenta "Remember show" con direttamente da "Made in Sud" Salvatore Turco e Peppe Laurato. Mercoledì 6 settembre la compagnia del Teatro La Mennola presenterà "Omaggio a Ruccello" per la regia di Flavio Donatantonio, giovedì 7 settembre la compagnia del Teatro La Ribalta invece proporrà "Lu Cunto de li cunte" adattamento e regia di Valentina Mustaro. Venerdì 8 settembre la compagnia l'Eclissi presenterà invece "Rapsodia in nero" co Felice Avella per la regia di Marcello Andria.

Penultimo appuntamento sabato 9 settembre con la compagnia Teatromania che proporrà "Separati... ma non troppo" commedia di Paolo Caiazzo e Francesco Procopio, per la regia di Rino Grillo. Chiude la rassegna domenica 10 settembre la compagnia del Teatro Nuovo con "Fatti e misfatti comici" con Ugo Piastrella, Ciro Girardi, Antoniella Pappalardo, Adriana Fiorillo e Mauro Collina.