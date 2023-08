Arte e cultura a Salerno, tanti gli appuntamenti: "Città creativa ed attraente" Soddisfatto il sindaco Napoli: Eventi per tutti i gusti per generare occasioni di economia e lavoro

Estate all'insegna della cultura per la città di Salerno. Un ricco cartellone di appuntamenti in città: prosegue l'attività culturale ed artistica. Il sindaco Vincenzo Napoli ha informato la cittadinanza in merito ai prossimi eventi e a quelli ancora in corso.

Al via l'Arena Arbostella ed il Festival Limen al Parco dell'Irno. Prosegue la Rassegna dei Barbuti nel Centro Storico.

"Musica, teatro, cabaret, eventi per tutti i gusti in una città creativa, attraente ed ospitale. - ha scritto il primo cittadino - È un'estate ricchissima di proposte in tanti luoghi della città, ciascuno con una proposta interessante: Warner Bros a Piazza della Libertà, Arena del Mare alla Concordia, Festa Pizza a Foce Irno, Rossi e Mengoni all'Arechi, Quadriportico ed Ave Gratia Plena, Colline Mediterranee".

"Cultura per far crescere la comunità e generare occasioni di economia e lavoro", il commento della fascia tricolore.